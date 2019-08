Europa League: FCSB remizeaza cu Vitoria Guimaraes in play-off

Ziare.

Sustinuta de aproximativ 5.000 de suporteri la Giurgiu, FCSB a inceput in forta, insa reusita lui Planici din minutul 3 a fost anulata corect pentru o pozitie de ofsaid.FCSB a continuat insa sa atace, iar in minutul 23 a fost din nou aproape de gol, dar sutul lui Coman din centrul careului a trimis mingea in bara laterala.Acelasi Coman a fost aproape de gol cu patru minute inainte de pauza, cand Pintilii l-a gasit excelent in careu, numai ca sutul sau a fost slab, direct in portar.In partea secunda ritmul a mai scazut, iar ocaziile la cele doua porti nu au mai aparut, astfel ca meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0.Mansa retur este programata joia viitoare, de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.90 - 3 minute de prelungiri.88 - Cartonas galben pentru Ovidiu Popescu.87 - Atac prelungit al celor de la FCSB, finalizat cu o centrare a lui Pantiru in bratele portarului.84 - Coman cade in careu si cere penalti, dar jocul continua. Decizie corecta.80 - Ovidiu Popescu trage de la 25 de metri, dar mingea se duce pe langa poarta.76 - Schimbare Vitoria: Guedes intra in locul lui Bruno.73 - Actiune prelungita de atac a portughezilor, stopata de o interventie buna a lui Ovidiu Popescu.67 - Schimbare FCSB: Oaida intra in locul lui Pintilii.66 - Schimbare Vitoria: Soares intra in locul lui Soares.64 - Planici trimite cu capul in 14 metri, dar e surprins in ofsaid.62 - Schimbare Vitoria: Poha intra in locul lui Almeida.60 - Schimbare FCSB: Gnohere intra in locul lui Vina.57 - Pintilii vede cartonasul galben.54 - Adi Popa primeste bine in careu, dar trage slab la coltul scurt si portarul respinge.53 - Florin Tanase vede cartonasul galben.51 - FCSB are posesia in startul jocului, dar mai mult la centrul terenului.46 - Schimbare FCSB: Adi Popa intra in locul lui Roman.41 - Coman primeste ideal de la Pintilii in centrul careului, dar suteaza in portar dintr-o pozitie ideala!40 - Vina suteaza de la 30 de metri, mingea e deviata de Coman, insa ajunge in bratele portarului.37 - Momente mai bune pentru Guimaraes, care a pus stapanire pe joc.30 - Coman combina bine cu Pantiru, insa centrarea in careu e imprecisa.27 - FCSB are sansa unui contraatac, insa pasa lui Tanase spre Coman e gresita.23 - Ce ocazie!!! Cretu centreaza excelent din partea dreapta, Coman trage pe jos, dar mingea se duce in bara laterala!23 - Davidson patrunde in careu, dar suteaza peste poarata din 15 metri.17 - Cretu vede cartonasul galben.15 - Cartonas galben pentru Musrati.13 - Planici intervine excelent si blocheaza o situatie foarte periculoasa in careu.10 - Coman ia o actiune pe cont propriu, trimite la Ovidiu Popescu, dar sutul acestuia se duce in blocaj!7 - Corner pentru FCSB, Coman bate pe sase metri, dar mingea e respinsa.Balgradean - Cretu, Planici, Soiledis, Pantiru - Vina, Pintilii, Popescu - Roman, Tanase, ComanRezerve: Vlad, Gnohere, Moutinho, Oiada, Belu, Marc, PopaDouglas - Sacko, Tapsoba, Bondarenko, Hanin - Pepe, Al Musrati, Almeida - Rochina, Duarte da Silva, DavidsonRezerve: Silva, Herique, Soares, Guedes, Teixeira, Poha, SoaresPartida are loc pe stadionul din Giurgiu intrucat National Arena are gazonul distrus dupa concertele din aceasta vara.Mansa retur va avea loc joia viitoare, de la ora 22:00.Partida este televizata de Pro TV.