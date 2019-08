FCSB invinge in prelungiri si se califica in playoff-ul Europa League

min.75 - Krapka intra tare la Coman, iar arbitrul ii arata cel de-al doilea cartonas galben si, implicit, pe cel rosu!

Vicecampioana Romaniei s-a impus cu 1-0 in returul de la Mlada Boleslav, dupa ce in tur a fost 0-0.Unicul gol al intalnirii din Cehia a fost marcat de Ionut Pantiru, in minutul 90+1.In playoff-ul pentru grupele Europa League, FCSB se va duela cu formatia portugheza Vitoria Guimaraes.Cu Moutinho in pozitia de 9 fals, echipa gandita de cuplul Becali-Andronache a inceput in corzi partida din orasul constructorului auto Skoda, iar gazdele au lovit bara dupa numai cateva secunde.Cehii au continuat sa fie periculosi, iar primele sclipiri ofensive ale "ros-albastrilor" s-au vazut dupa 20 de minute, cand Ovidiu Popescu si Florinel Coman au trecut pe langa deschiderea scorului.In minutul 43, cehii au marcat, insa golul a fost anulat pentru un fault asupra lui Vlad, care si-a pierdut chiar cunostinta timp de cateva zeci de secunde. Din fericire, tanarul goalkeeper roman si-a revenit si a putut chiar continua meciul.Startul reprizei secunde a fost monoton, lipsit de ocazii si cu un joc slab calitativ.A venit insa minutul 75 si eliminarea suferita de Krapka, dupa o intrare tare la Coman, pentru care a vazut cel de-al doilea cartonas galben si, implicit, pe cel rosu.In superioritate numerica, FCSB s-a aruncat in atac si, dupa o bara spectaculoasa a lui Coman, golul izbavitor a picat in minutul 90+1 si i-a apartinut lui Ionut Pantiru. Jucatorul transferat in urma cu cateva saptamani de la Poli Iasi a trecut de doi adversari si l-a invins pe portarul cehilor cu un sut superb sub bara.Vicecampioana Romanie a evitat astfel prelungirile si a mai trecut de un hop in cursa spre grupele celei de-a doua competitii intercluburi din Europa.Ultimul obstacol va fi reprezentat de portughezii de la Vitoria Guimaraes, calificati fara probleme in playoff, dupa 3-0 si 6-0 cu Ventspils.Prima mansa a intalnirii dintre FCSB si Vitoria Guimaraes, locul 5 in clasamentul editiei trecute a primei ligi de fotbal din Portugalia, se va disputa pe 22 august, in Romania, urmand ca returul sa aiba loc in Portugalia, pe 30 august.In tur, cele doua formatii au terminat la egalitate, scor 0-0.min.90 - Ewerton suteaza putin pe langa vinclul portii lui Vlad.min.88 - Pantiru primeste in interiorul careului de la Coman, insa sutul fotbalistului adus de la Poli Iasi se duce mult peste poarta cehilor.min.85 - Mesanovic trimite mult peste poarta aparata de Vlad.min.83 - Planic protesteaza si primeste un cartonas galben.min.81 - BARA FCSB! Coman preia superb, suteaza la fel de frumos, insa mingea izbeste bara!min.80 - FCSB s-a aruncat in atac dupa ce Mlada a ramas in 10 oameni, insa Coman si Ovidiu Popescu nu reusesc sa-l puna in mare dificultate pe Seda.min.70 - Schimbare la Mlada: iese Wagner, intra Ewerton.min.63 - Schimbare la FCSB: iese Moutinho, intra Pantiru.min.61 - Coman isi impinge un adversar si primeste cartonasul galben. Putin fotbal in primele 15 minute ale reprizei secunde...min.59 - Oaida reia imprecis cu capul dintr-o pozitie buna.min.50 - Soiledis intra periculos asupra unui adversar si primeste la randul lui un cartonas galben.min.48 - Tanase il tine pe Fulnek si se alege cu un cartonas galben.min.46 - Schimbare la gazde: iese Tulio, intra Fulnek.------------------------------------------Daca se mentine acest scor, vom avea prelungiri.min.45 - Vor fi doua minute suplimentare pentru aceasta prima repriza.min.43 - Krapka marcheaza cu capul, dar arbitrul semnalizeaza un fault la Vlad si anuleaza golul.min.40 - Moutinho suteaza de la aproximativ 25 de metri, Seda respinge in fata, unde se afla Coman, dar de la margine se semnalizeaza o pozitie de offside.min.33 - Coman trimite mult peste poarta cu un sut de la marginea careului.min.28 - Cartonas galben pentru Iulian Cristea, dupa o intrare cu talpa.min.23 - O noua ocazie pentru FCSB! Coman reia de la 12 metri, insa goalkeeperul cehilor respinge!min.21 - Ce ocazie! Ovidiu Popescu reia imprecis dintr-o pozitie perfecta, dupa o centrare a lui Vina!min.16 - Coman executa o lovitura libera de la marginea careului, mingea e deviata de zid si iese in afara terenului.min.5 - Acelasi Takacs reia cu capul din cativa metri, iar mingea se duce peste poarta "ros-albastrilor".min.1 - BARA MLADA! Takacs trimite cu capul dupa un corner, iar mingea loveste bara din dreapta portii aparate de Vlad!Partida se joaca pe arena Lokotrans din Mlada Boleslav si e transmisa in direct la TV de posturile Digi Sport 1 si Look Plus.La TV, partida e transmisa in direct de Pro TV.Castigatoarea acestei intalniri va da piept in runda urmatoare cu formatia portugheza Vitoria de Guimaraes.Seda - Krapka, Takacs, Pudil, Tulio - Bucha, Hubinek, Matejovsky, Ladra - Wagner, Mesanovic.Stejskal, Fulnek, Auer, Budinsky, Jiri Klima, Ewerton, Jakub Klima.Jozef Weber.Vlad - Cretu, Planic, Cristea, Soiledis - Popescu, Vina, Oaida - Tanase, Moutinho, Coman.Balgradean, Pantiru, Pintilii, Salomao, Gikiewicz, Ardelean, Belu.Vergil Andronache.Jonathan Lardot (Belgia) .