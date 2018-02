FCSB invinge Lazio in prima mansa a 16-imilor Europa League

Ziare.

Unicul gol al intalnirii de pe pe National Arena a fost marcat de atacantul francez Harlem Gnohere in minutul 29, cu un sut din interiorul careului, venit dupa o pasa la limita offside-ului primita de la Budescu.Mansa retur va avea loc joia viitoare, la Roma.Fara Denis Alibec, accidentat, Nicolae Dica l-a aruncat in teren inca din primul minut pe Harlem Gnohere, fara meci oficial disputat in acest an, iar decizia tehnicianului "ros-albastrilor" s-a dovedit una castigatoare.FCSB a oferit una dintre cele mai frumoase partide din ultimii ani si, cu siguranta, cea mai reusita din mandatul lui Dica.Vicecampioana Romaniei a jucat de la egal la egal cu Lazio si putea chiar invinge la o diferenta mai mare. La fel de bine putea, insa, sa si fie egalata.Budescu a fost man of the match din tabara noastra, in timp ce Milikovic-Savic a fost constant un pericol pentru poarta aparata bine de tanarul Vlad.Gnohere a reusit singurul gol al meciului, in minutul 29, in urma unui contraatac excelent pornit din propriul careu si continuat excelent de Budescu cu pasa la limita offside-ului pentru francez.In repriza secunda, italienii au avut posesia si au trecut in mai multe randuri pe langa golul egalizator. Totusi, cea mai mare ocazie i-a apartinut lui Budescu, dupa ce s-a distrat cu aparatorii oaspetilor.1-0 si FCSB a luat o optiune serioasa la calificare in vederea returului de pe Olimpico.La retur, Nicolae Dica nu-l va avea pe Mihai Pintilii, suspendat.min.90+1 - Immobile il loveste pe Morais si vede (doar) cartonasul galben.min.90 - 5 minute de prelungire pentru aceasta a doua repriza.min.89 - Cristi Tanase suteaza de la distanta... la mare distanta de poarta.min.84 - Ce ocazie pentru Lazio! Felipe Anderson trece de Benzar, centreaza in fata portii, insa mingea nu intra in poarta si e respinsa cu disperare de aparatorii "ros-albastri"!min.81 - Ultima schimbare si la FCSB: iese autorul golului, Gnohere, si intra Cristi Tanase.min.81 - Luiz Felipe il deposedeaza in ultimul moment pe Gnohere.min.78 - Gaman vede un cartonas galben, pentru o intrare tare asupra lui Murgia.min.75 - Ultima schimbare la Lazio: iese Lukaku, intra Lulic.min.71 - Milinkovic-Savic reia mult peste poarta dintr-o pozitie foarte buna.min.69 - Ce ocazie pentru FCSB! Budescu trece de doi fundasi italieni, il dribleaza si pe portar, dar isi prelungeste prea mult mingea si incearca o finalizare cu calcaiul, care nu ii iese!min.66 - O noua ocazie pentru italieni! Milinkovic-Savic il vede excelent in careu pe Basta, dar sarbul se pierde cu firea si iroseste o buna oportunitate de a egala!min.64 - Vlad exagereaza cu tragerile de timp si primeste cartonasul galben.min.61 - Ocazie uriasa pentru Lazio! Felipe Anderson trece printre aparatorii lui FCSB, insa suteaza pe langa poarta!min.58 - A doua mutarea facut de Nicolae Dica: iese Florin Tanase, intra Florinel Coman.min.57 - Actiune superba de atac a "ros-albastrilor", incheiata insa cu o pasa gresita a lui Budescu pentru Tanase.min.56 - Dubla schimbare la Lazio: intra Immobile si Felipe Anderson, ies Caicedo si Nani.min.53 - Strakosha respinge la o lovitura libera executata inselator de Budescu.min.51 - Luiz Felipe intra tare la Budescu si vede cartonasul galben. Nu va juca in retur.min.49 - Budescu incearca sa-l surprinda pe Strakosha, dar goalkeeperul lui Lazio retine cu siguranta.min.47 - Ocazie mare pentru Lazio! Caicedo reia cu capul dintr-o pozitie excelenta, iar mingea trece putin peste poarta aparata de Vlad!min.46 - Schimbare la FCSB: Teixeira ii ia locul lui Pintilii.------------------------------------------min.45+3 - Lukaku se alege cu un cartonas galben, pentru ca a lovit mingea dupa fluierul arbitrului.min.45 - Prima repriza va fi prelungita cu 3 minute.min.45 - Cartonas galben pentru Caderes, dupa o interventie asupra lui Benzar.min.44 - BARA LAZIO! Milinkovic-Savic trimite cu capul, iar mingea loveste bara transversala!min.43 - Vlad are o noua interventie buna, de data aceasta la o minge trimisa cu capul de Milinkovic-Savic.min.42 - Lazio cauta golul egalizator, dar vicecampioana Romaniei se apara bine.min.37 - Planic intervine excelent si blocheaza o patrundere in careu a lui Lukaku.min.35 - Vlad intervine din nou bine la un sut din interiorul careului al lui Nani.min.32 - Ce ocazie! Gnohere trimite putin pe langa poarta cu un sut de la 18 metri!E cel de-al 4-lea gol marcat de Gnohere in acest sezon al Europa League.min.26 - Vlad retine cu siguranta la un sut trimis de la distanta.min.25 - Pintilii vede cartonasul galben dupa un fault la mijlocul terenului si va fi suspendat la meciul retur.min.23 - Prima mare ocazie a meciului! Apararea "ros-albastrilor" e facuta sah-mat si doar interventia salvatoare a lui Vlad la sutul din apropiere al lui Caicedo face ca tabela sa ramana neschimbata!min.13 - Man trece de putin pe langa o minge centrata de Budescu.min.11 - Strakosha scapa mingea din maini, insa Fl. Tanase nu reuseste sa reia spre poarta goala.min.9 - Cartonas galben pentru Milinkovic-Savic, dupa o lovitura aplicata lui Pintilii la mijlocul terenului.min.6 - Benzar centreaza bine pentru Gnohere, insa Bastos respinge cu capul.In tribunele National Arena sunt in jur de 30.000 de spectatori.ora 21:37 - "Denis Alibec are o leziune si va lipsi doua saptamani", a anuntat Gigi Becali, la sosirea la stadion.ora 20:38 - Vlad - Benzar, Gaman, Planic, Morais - Nedelcu, Pintilii - Man, Budescu, Fl. Tanase - Gnohere, asa arata primul "11" cu care incepe Nicolae Dica meciul cu Lazio.La TV, partida de pe National Arena poate fi urmarita in direct pe posturile Pro TV si Telekom Sport 1.Mansa retur va avea loc saptamana viitoare, la Roma.Vlad - Benzar, Gaman, Planic, Morais - Nedelcu, Pintilii - Man, Budescu, Fl. Tanase - Gnohere.Stancioiu, Momcilovic, Coman, Popescu, Cr. Tanase, Enache, Teixeira.Nicolae Dica.Strakosha - Bastos, Felipe, Caceres - Basta, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku - Nani, Caicedo.Guerrier, Patric, Felipe Anderson, Wallace, Immobile, Lulic, Stefan Radu.Simone Inzaghi.Deniz Aytekin (Germania).