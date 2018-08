FCSB se califica dramatic in playoff-ul Europa League

Ziare.

2-1 a fost scorul intalnirii de pe National Arena si cum in tur, la Split, a fost 0-0, "ros-albastrii" merg mai departe in competitie.Jucatorii pregatiti de Nicolae Dica au tremurat serios pentru calificare dupa un joc modest, in care si-au creat cu greu ocazii. De altfel, in prima parte, FCSB nu a avut nicio ocazie importanta.Nici croatii n-au excelat pe partea ofensiva, iar prima repriza nu a adus mai nimic notabil.Dupa pauza, FCSB a marcat repede, prin Harlem Gnohere, care a transformat, in minutul 55, un penalti dictat dupa un hent in careu al lui Caktas.Hajduk a pornit in cautarea egalarii, dar Balgradean n-a avut nicio emotie pana in minutul 85, atunci cand Jairo a prins o centrare perfecta din partea dreapta, iar Said a marcat cu capul, dupa ce i-a luat fata lui Planic.Dica l-a aruncat imediat in teren pe Rusescu, insa eroul serii a fost Gnohere, care si-a trecut din nou numele pe tabela de marcaj, in minutul 90+3, cu o lovitura de cap, in urma unei centrari a lui Benzar.Pana la grupele Europa League mai e totusi un hop, si anume Rapid Viena.Desfasurarea partidei:*Apasati tasta refresh (F5) /pull down in aplicatia Ziare.com pentru actualizarea paginiimin.90+2 - Nedelcu reia cu capul pe langa poarta.min.85 - Nedelcu suteaza de la distanta, dar mingea se duce mult peste poarta.min.83 - Dica forteaza: il scoate pe Pintilii si-l introduce pe Rusescu.La acest scor, FCSB e eliminata din Europa League.min.79 - Teixeira incearca o intrecere pretentioasa in careul advers, dar e deposedat.min.75 - Denis Man suteaza modest de la marginea careului.min.71 - Balgradean intervine excelent cu piciorul la o centrare.min.68 - Teixeira ia o actiune pe cont propriu, patrunde in careul croatilor, unde cade si cere penalti. Arbitrul lasa insa jocul sa continue.min.58 - Croatii joaca extrem de dur, iar Lopez si Ivanovski se aleg cu cate un cartonas galben.min.53 - Nedelcu e lovit cu un obiect aruncat din peluza "ros-albastrilor" si se alege cu nasul spart.min.49 - Barry vede cartonasul galben dupa o intrare asupra lui Gnohere.min.46 - Schimbare la FCSB: iese Tanase, intra Morutan.-----------------------------------min.45 - Tanase intra cu talpa si vede cartonasul galben. Daca FCSB se va califica in play-off, decarul "ros-albastrilor" va fi suspendat pentru prima mansa.min.44 - Gnohere suteaza in forta de la limita careului, insa mingea se duce departe de poarta aparata de Posavec.min.40 - Actiune frumoasa a lui Gnohere, blocat cu greu de fundasii adversi.min.35 - Joc slab facut de echipa lui Nicolae Dica in aceasta prima repriza, in care nu a ajuns deloc periculos la poarta croatilor.min.27 - Un-doi spectaculos intre Tanase si Gnohere, insa decarul lui FCSB intra in unghi si iroseste o buna oportunitate.min.22 - Said incearca un sut de la distanta, dar trimite departe de poarta "ros-albastrilor".min.21 - Balgradean retine la o lovitura de cap venita dupa un corner.min.14 - Schimbare fortata la FCSB: iese Filip, accidentat, intra Nedelcu.min.9 - Said centreaza periculos din partea dreapta, iar Fomitschow nu ajunge de putin la o minge pe care scria 0-1.In tur, la Split, meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0.La TV, partida de pe National Arena poate fi urmarita in direct pe postul Pro TV.Balgradean - Benzar, Planic, Balasa, Morais - Pintilii, Filip - Man, Tanase, Teixeira - Gnohere.Nicolae Dica.Posavec - Juranovic, Vucur, Mikulic, Lopez - Juric, Caktas, Barry - Said, Ivanovski, Fomitschow.Zeljko Kopic.Juan Martinez Munuera (Spania) .