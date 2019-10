FCSB se califica in sferturile de finala din Cupa Romaniei

Ziare.

Bogdan Vintila a menajat mai multi jucatori in aceasta partida, iar acest lucru si-a pus amprenta asupra evolutiei ros-albastrilor.Desi inceputul de joc a fost foarte bun pentru gruparea bucuresteana, U Cluj a ratat numeroase ocazii de a marca.Scorul a fost deschis in minutul 12, cand Ioan Hora a punctat superb din lovitura libera din marginea careului.Din acel moment, U Cluj a devenit tot mai periculoasa si a ratat multe ocazii la poarta lui Andrei Vlad.FCSB a reusit insa sa mentina scorul si s-a calificat in sferturile de finala. Mai mult, in minutul 87 Florin Tanase a ratat o lovitura de la 11 metri.Pentru ros-albastri urmeaza acum meciul din Liga 1 cu Sepsi OSK, programat duminica de la ora 20:30.C.S.