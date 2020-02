Liga 1: FCSB castiga cu emotii pe terenul "lanternei rosii"

min.44 - Cartonas rosu pentru Igor Armas (Voluntari)! Fundasul ilfovean pierde mingea si il faulteaza pe Man in calitate de ultim aparator!

Ziare.

com

Programat initial la 30 noiembrie 2019, dar anulat din cauza unei ploi torentiale, jocul dintre Voluntari s FCSB s-a disputat joi seara si s-a incheiat cu victoria la limita a "ros-albastrilor", cu 2-1.Meciul a fost in pericol sa fie amanat si de aceasta data, dupa zapada cazuta in noaptea de miercuri spre joi in Bucuresti si Ilfov, insa organizatorii s-au mobilizat si au reusit sa curete la timp terenul.La numai 8 minute de la startul meciului, oaspetii au deschis scorul. A punctat Olaru, aflat la prima reusita in tricoul vicecampionei Romaniei, cu un voleu superb de la marginea careului.Ultima clasata a restabilit egalitate in minutul 31, cand Simonovski a finalizat din apropiere la o centrare perfecta a lui Struna.Peste 9 minute, oaspetii au revenit la conducere, dupa un gol al lui Coman, cu un sut din centrul careului.Doua minute mai tarziu, ilfovenii au ramas in inferioritate numerica, Armas fiind trimis mai devreme la cabine pentru un fault in calitate de ultim aparator asupra lui Man.In partea secunda, FCSB a avut ocaziile mai importante, insa a trait periculos pe final, cand gazdele puteau obtine un rezultat de egalitate nesperat.Cu aceasta victorie, FCSB urca pe locul doi in clasamentul Ligii 1, la cinci puncte in spatele primei clasate CFR Cluj.FC Voluntari ramane pe ultimul loc, cu doar 11 puncte stranse in 23 de meciuri.min.90+2 - FCSB e in corzi in aceste minute, ilfovenii fiind echipa mai insistenta, chiar daca sunt in inferioritate numerica.min.90 - Repriza secunda va fi prelungita cu trei minute.min.89 - Ultima schimbare facuta de Bogdan Vintila: Popa ii ia locul lui Coman.min.83 - Schimbare la FCSB: intra Gnohere, iese Morutan.min.82 - Man primeste de la Tanase si trimite milimetric pe langa poarta ilfovenilor.min.79 - Ultima schimbare la FC Voluntari: iese Simonovski, intra Tira.min.74 - Vina reia modest la o actiune periculoasa de atac a oaspetilor.min.73 - A doua schimbare la gazde: Sanoh e inlocuit cu Morar.min.64 - Prima schimbare la FCSB: iese Olaru, intra Vina.min.62 - Man suteaza pe langa poarta dintr-o pozitie foarte buna.min.59 - Ocazie uriasa irosita de FCSB! Man ii paseaza in centrul careului lui Coman, insa septarul "ros-albastrilor" incearca un dribling in plus si e deposedat.min.51 - Schimbare la ilfoveni: iese Matan, intra Gheorghe.------------------------------------min.38 - Capatina trimite putin alaturi de poarta aparata de Balgradean.min.31 - Filip respinge bine din fata lui Simonovski la o actiune periculoasa de atac a gazdelor.min.25 - Coman iroseste o buna oportunitate de a mari avantajul "ros-albastrilor" pe tabela de marcaj.min.10 - Balgradean respinge la o minge trimisa cu capul de Armas.min.3 - Olaru patrunde bine in careul advers, suteaza la coltul lung, insa Cojocaru e la post si respinge.Partida va fi televizata de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.Meciul ar fi trebuit sa aiba loc la 30 noiembrie 2019, insa a fost amanat din cauza unei ploii torentiale care a facut ca terenul sa devina impracticabil.Inaintea acestui meci, FCSB ocupa locul 4 in clasamentul Ligii 1, cu 39, in timp ce pe ilfoveni ii regasim pe ultimul loc (14), cu doar 11 puncte stranse in 22 de etape.Cojocaru - Struna, Pascanu, Armas, Kocic - Achim, De Lucas - Sanoh, Catatina, Matan - SimonovskiMihai Teja.Balgradean - Cretu, Cristea, Filip, Soiledis - Oaida, Olaru - Morutan - Man, Tanase, Coman.Bogdan Vintila.Horia Mladinovici.