LIVE Europa League: Alashkert - FCSB 0-0

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariului25 - Man ia o actiune pe cont propriu, insa trage in blocaj din marginea careului.19 - Vlad trimite direct la adversar si-i pune pe contraatac pe armeni, dar acestia nu profita.16 - Iulian Cristea vede cartonasul galben.15 - Ocazie mare pentru armeni! Nenadovici suteaza din 15 metri, dar Vlad deviaza in bara transversala si apoi in corner!14 - Ocazie de gol pentru armeni, dar sutul lui Grigoryan e deviat putin pe langa poarta.9 - Inceput bun de joc pentru FCSB, se joaca doar in jumatatea armenilor.4 - Tanase cade in careul armenilor si cere penalti, dar jocul continua.Cancarevic - Voskanyan, Ishkhanyan, Daghbashyan, Mkoyan - Coelho Andrade, Sekulic, Grigorayan, Hayrapetyan, Nenadovic - TankovRezerve: Avagyan, Stojkovic, Thiago, Marmentini, Avagimian, Shahinyan, PogosyanVlad - Popescu, Cristea, Planici, Filip - Vina, Nedelcu, Tanase - Man, Hora, ComanRezerve: Balgradean, Moutinho, Salomao, Perianu, Oaida, Ardelean, BeluInvingatoarea se va duela in turul 3 cu castigatoarea dintre Mlada Boleslav si Ordabasy.Returul este programat joia viitoare, de la ora 21:30.Partida este televizata de ProTV.