LIVE Europa League, preliminarii: Mlada Boleslav - FCSB 0-0

Ziare.

com

In tur, cele doua formatii au terminat la egalitate, scor 0-0.*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginiiDaca se mentine acest scor, vom avea prelungiri.min.45 - Vor fi doua minute suplimentare pentru aceasta prima repriza.min.43 - Krapka marcheaza cu capul, dar arbitrul semnalizeaza un fault la Vlad si anuleaza golul.min.40 - Moutinho suteaza de la aproximativ 25 de metri, Seda respinge in fata, unde se afla Coman, dar de la margine se semnalizeaza o pozitie de offside.min.33 - Coman trimite mult peste poarta cu un sut de la marginea careului.min.28 - Cartonas galben pentru Iulian Cristea, dupa o intrare cu talpa.min.23 - O noua ocazie pentru FCSB! Coman reia de la 12 metri, insa goalkeeperul cehilor respinge!min.21 - Ce ocazie! Ovidiu Popescu reia imprecis dintr-o pozitie perfecta, dupa o centrare a lui Vina!min.16 - Coman executa o lovitura libera de la marginea careului, mingea e deviata de zid si iese in afara terenului.min.5 - Acelasi Takacs reia cu capul din cativa metri, iar mingea se duce peste poarta "ros-albastrilor".min.1 - BARA MLADA! Takacs trimite cu capul dupa un corner, iar mingea loveste bara din dreapta portii aparate de Vlad!Partida se joaca pe arena Lokotrans din Mlada Boleslav si e transmisa in direct la TV de posturile Digi Sport 1 si Look Plus.La TV, partida e transmisa in direct de Pro TV.Castigatoarea acestei intalniri va da piept in runda urmatoare cu formatia portugheza Vitoria de Guimaraes.Seda - Krapka, Takacs, Pudil, Tulio - Bucha, Hubinek, Matejovsky, Ladra - Wagner, Mesanovic.Stejskal, Fulnek, Auer, Budinsky, Jiri Klima, Ewerton, Jakub Klima.Jozef Weber.Vlad - Cretu, Planic, Cristea, Soiledis - Popescu, Vina, Oaida - Tanase, Moutinho, Coman.Balgradean, Pantiru, Pintilii, Salomao, Gikiewicz, Ardelean, Belu.Vergil Andronache.Jonathan Lardot (Belgia) .