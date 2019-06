Noroc pentru romani in Europa League: FCSB - Milsami si Sabail - Craiova, in turul I preliminar

Ziare.

Atat FCSB , cat si CSU Craiova vor intalni adversari abordabili, avand sanse reale de calificare in faza urmatoare a preliminariilor.Vicecampioana Romaniei a fost cap de serie la tragerea la sorti, iar sansa a facut sa aiba parte de o deplasare foarte scurta si care nu se anunta deloc complicata, pana la Orhei, in Republica Moldova, acolo unde vor da peste Milsami.FCSB va juca primul meci acasa, probabil pe stadionul din Giurgiu, in timp ce returul este programat peste Prut.Craiova n-a fost cap de serie, insa nu se poate plange de tragere, oltenii urmand a da peste Sabail, din Azerbaijan.In plus, elevii lui Papura au si avantajul de a disputa mansa retur pe teren propriu, pe noua arena din Banie.16:49 - CSU Craiova ii va infrunta pe azerii de la Sabail!16:44 - FCSB are sansa si va juca impotriva moldovenilor de la Milsami Orhei!16:36 - Incepe tragerea la sorti!16:33 - Este explicata partea tehnica a tragerii la sorti.16:30 - Incepe ceremonia de la Nyon!* FCSB a fost plasata in Grupa 3 si este cap de serie:Milsami Orhei (MDA)Mura (SVN)Debrecen (HUN)Banants (ARM)Jeunesse Esch (LUX)* CSU Craiova face parte din Grupa 9 la tragerea la sorti si nu este cap de serie:U Craiova 1948 (ROU)Balzan (MLT)Laci (ALB)Shkupi (MKD)Petrocub-Hincesti (MDA)Narva Trans (EST)Meciurile din turul I preliminar al Europa league se disputa pe 11 si 18 iulie.M.D.