Surpriza de proportii in Liga 1: FCSB pierde la Iasi si e depasita de CFR Cluj in fruntea clasamentului

min.74 - CARTONAS ROSU QAKA! Poli Iasi ramane in inferioritate numerica dupa ce Qaka il faulteaza pe Tanase la marginea careului si vede cel de-al doilea cartonas galben si, implicit, pe cel rosu!

Iesenii au dat lovitura in inferioritate numerica, in minutul 89, prin fostul jucator al "ros-albastrilor", Andrei Cristea.Cu doua etape ramase de jucat pana la finalul sezonului, CFR Cluj are un punct peste FCSB si porneste acum cu prima sansa la castigarea titlului.Nicolae Dica a inceput meciul de la Iasi, din etapa a 8-a a Ligii 1, cu Denis Alibec in atac, sustinut de Man, Budescu si Florin Tanase, insa singura sansa notabila i-a apartinut fundasului Balasa, care a ratat din cativa metri. A fost unica ocazie importanta a trupei care se bate pentru titlu!Desi miza jocului era una uriasa pentru FCSB, prestatia jucatorilor a fost de-a dreptul inexplicabila, iar CSM Poli Iasi, formatie fara victorie din luna februarie, a dominat chiar jocul.Mai mult, iesenii au disputat ultima jumatate ora in inferioritate numerica, dupa ce mijlocasul albanez Qaka, dorit de Gigi Becali la FCSB, a vazut cartonasul rosu.Unicul gol al partidei a venit in minutul 89, la capatul unui contraatac purtat de Pantaru si finalizat de Andrei Cristea.CFR Cluj are astfel un punct peste FCSB si va intalni in ultimele doua etape pe Astra Giurgiu (deplasare) si Viitorul (acasa), in timp ce "ros-albastrii" se vor deplasa la Craiova, iar in ultima etapa vor primi vizita Astrei.min.90 - Repriza secunda va fi prelungita cu 4 minute.min.85 - Jo Santos intra tare la Momcilovic si se alege si el cu un cartonas galben.min.80 - Muta si Stoican: iese Zaharia, intra Mihaescu.min.77 - Ultima schimbare facuta de Dica: iese Alibec, intra Gnohere.min.77 - Kizito faulteaza la mijlocul terenului si vede cartonasul galben.min.72 - Filip vede si el un cartonas galben.min.70 - Andrei Cristea suteaza de la distanta la capatul unui contraatac, dar Balgradean respinge.min.66 - Jo trimite un sut-centrare, iar mingea loveste bara exterioara a portii aparate de Balgradean.min.61 - Florin Tanase se alege cu un galben pentru o simulare.min.60 - O noua schimbare la ieseni: iese Platini, intra Kizito.min.57 - Galben si pentru Balasa, dupa o interventie asupra lui Jo.min.55 - Mihalache il faulteaza pe Alibec si primeste cartonasul galben.min.52 - Rusu retine la un sut deviat al lui Alibec.min.51 - Andrei Cristea rateaza contactul cu mingea la o centrare a lui Platini. Mare ocazie ratata de fostul jucator al lui FCSB.min.50 - Nedelcu ii pune mingea pe tava lui Platini, insa jucatorul din Insulele Capului Verde rateaza complet sutul.min.47 - Florin Tanase primeste intr-o pozitie foarte buna de la Alibec, insa cade dupa un duel cu un adversar.min.46 - Dubla schimbare la FCSB: ies Pintilii si Budescu, intra Nedelcu si Teixeira.-------------------------------------------min.45 - Prima repriza va fi prelungita cu trei minute.min.44 - Schimbare la CSM Poli Iasi: iese Sin, intra Bosoi.min.39 - Alibec suteaza din interiorul careului, dar Mihalache se opune.min.33 - Benzar blocheaza un sut al lui Pantaru.min.27 - Platini preia bine in careul "ros-albastrilor", insa suteaza in plasa laterala.min.22 - Ciocnire intre Balgradean si Planic, iar fundasul sarb are nevoie de interventia medicilor.min.21 - Florin Tanase nu-si face bine pasii si rateaza preluarea intr-o pozitie ideala.min.20 - Alibec faulteaza la mijlocul terenului si nu scapa de cartonasul galben.min.17 - Qaka il faulteaza pe Florin Tanase si vede primul galben al partidei.min.8 - Ce ocazie! Din 3-4 metri, Balasa reia pe langa poarta! Uriasa ocazia irosita de fundasul oaspetilor!min.5 - Momcilovic intervine in extremis si repringe un sut al lui Jo din cativa metri, pe care scria 1-0.Intalnirea are loc la Iasi si e transmisa in direct de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look TV.Inaintea acestui meci, FCSB ocupa locul doi in clasamentul playoff-ului Ligii 1, cu 43 de puncte, in timp ce CSM Poli Iasi se afla pe pozitia a 6-a, cu 21 de puncte.Rusu - Zaharia, Mihalache, Frasinescu, Pantaru - Qaka, Cioinac - Platini, Jo, Sin - Cristea.Flavius Stoican.Balgradean - Benzar, Planici, Balasa, Momcilovici - Pintilii, Filip - Man, Budescu, Fl. Tanase - Alibec.Nicolae Dica.Radu Petrescu.