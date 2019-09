Un fotbalist a fost dat afara de la FCSB dupa doua meciuri - oficial

Ziare.

Fundasul Andrei Marc a fost transferat de patronul Gigi Becali de la divizionara secunda Concordia Chiajna chiar in aceasta vara, el avand ca sarcina inlocuirea lui Mihai Balasa, vandut la Craiova.Din pacate pentru fotbalistul in varsta de 26 de ani, in ambele partide in care a fost utilizat FCSB a pierdut, iar Becali a decis sa il dea afara."FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Andrei Marc pentru rezilierea contractului pe care fundasul in varsta de 26 de ani il semnase in luna august.Clubul nostru ii multumeste pentru efortul depus si ii ureaza mult succes in cariera!", se arata in comunicatul vicecampioanei.Andrei Marc a evoluat pentru FCSB in meciurile cu FC Voluntari, scor 1-3, si cu Poli Iasi, scor 1-2.Fundasul este primul fotbalist dat afara conform noii liste negre a lui Gigi Becali, acesta incercand sa scape si de polonezul Lukasz Gikiewicz.M.D.