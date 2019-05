Cum a umilit MM Stoica un fotbalist de la FCSB: "Taci din gura, din cauza ta am pierdut 10 milioane de euro!"

Ziare.

Fundasul Paul Papp a marturisit ca managerul sportiv al vicecampioanei i-a reprosat in mod direct fa[tul ca echipa nu s-a calificat in play-off-ul Champions League din 2015."Mi s-a spus in fata ca din cauza mea s-au pierdut 10 milioane de euro. Am avut meci cu Astra, la Giurgiu, si dupa meci am ramas sa vorbesc cu Marius Sumudica. Am vorbit cu mana la gura, dar a fost o discutie amicala. I-am spus ca a lasat gazonul mare ca sa ne puna probleme.Pentru ca am tinut mana la gura, discutia s-a interpretat. La urmatorul meci, cu Dinamo, am fost lasat in tribuna. I-am intrebat pe cei de la echipa mea daca a fost vreo problema ca am discutat cu Sumudica si mi s-a zis:. Dar am ramas in tribuna. M-am enervat si eu. Nu am venit cu autocarul la meci. M-am dus acasa, m-am schimbat si dupa aceea am venit la stadion.Dupa meci, la hotel, mi s-a zis ca trebuie sa raman in cantonament. Dimineata, am avut sedinta. Mi s-a zis:Discutia a escaladat putin. M-am enervat, dar am fost respectuos. Am spus ce am simtit. Mi-au spus ca am fost lasat in tribuna ca urmare a unei decizii tactice, dar nu sunt prost. Stiam ca discutia cu Sumudica a fost problema. Atunci, MM Stoica mi-a spus:", a declarat Paul Papp la GSP LIVE In 2015, FCSB rata calificarea in play-off-ul Champions League dupa o "dubla" cu Partizan Belgrad. A fost 1-1 la Bucuresti si 4-2 la Belgrad, Papp gresind la doua dintre reusitele sarbilor.Ulterior, in play-off-ul Europa League, FCSB a fost eliminata de Rosenborg si a ratat calificarea in grupe.In 2016, Papp pleca de la FCSB in Elveti, la FC Wil.