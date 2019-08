Gigi Becali anunta plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB

Ziare.

Finantatorul vicecampioanei Romaniei a dezvaluit ca Meme l-a anuntat ca are nevoie de o perioada de liniste."Meme a plecat. E prietenul meu, dar a plecat. Nu o putem numi demisie. A zis ca vrea o perioada sa se retraga. Vrea sa aiba o perioada de liniste, ca are nu stiu ce probleme medicale cu soacra", a spus Gigi Becali intr-o interventie la Digi Sport."Nu mai sta pe banca. La echipa, ca prieten, poate sa mearga, e posibil, ca prieten. I-am zis ca o sa-l sun peste o luna sa-i dau prima de calificare in grupe chiar daca se retrage si a inceput sa rada. E un moment greu, trebuie sa ai inima de leu ca sa le duci. N-o sa aduc pe nimeni, o sa-i demonstrez ca-i sunt prieten. El ar vrea sa se implice mai mult si nu poate. Cred ca de asta a plecat", a continuat Becali.Vezi si: MM Stoica, gata din nou sa plece de la FCSB: Iata ce probleme are Mihai Stoica (54 de ani) a fost alaturi de Gigi Becali in doua randuri, 2002-2007 si 2010 pana in prezent.I.G.