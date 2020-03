Mihai Stoica rupe tacerea si dezvaluie cum a reactionat Balgradean cand a fost confruntat

Ziare.

Managerul "ros-albastrilor" sustine ca gruparea din Gruia a incalcat regulamentul."Cand i-am spus lui Balgradean ca am aflat ca a semnat cu CFR si l-am intrebat de ce nu ne-a informat, mi-a raspuns ca i-a fost rusine de mine. Cand l-am intrebat daca de colegii din vestiar carora le-a ascuns faptul ca i-a tradat nu i-a fost rusine, a tacut", a scris Mihai Stoica pe pagina sa de Facebook."Cei de la CFR au recunoscut ca au incalcat regulamentul din motive strategice, neinformandu-ne. E posibil sa aiba succes cu strategii de acest gen, vom vedea. In opinia mea, succes nu e sa te elimine Sevilla in 16-imi, ci sa treci de Ajax in aceeasi faza. De asemenea, succes reprezinta calificarea in grupele UCL. Poate Balgradean era veriga lipsa din drumul lor hotarat spre grupe. Sau poate nu", a adaugat oficialul "ros-albastrilor".Cristi Balgradean, aflat in ultimele luni de contract cu FCSB, a semnat un contract valabil din vara cu CFR Cluj.La auzul informatiei, Gigi Becali a rabufnit si l-a exclus din lot pe goalkeeperul in varsta de 32 de ani.I.G.