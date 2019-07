MM Stoica va fi din nou numarul 2 la FCSB

Ziare.

In prezent director sportiv, Stoica a anuntat ca din septembrie va avea un alt rol, mult mai important."Nu ma ocup de transferuri. Pana in septembrie mai am de asteptat, apoi se va schimba statutul pe care il am in club", a spus Stoica la plecarea delegatiei FCSB spre Armenia.Condamnat in 2014 in Dosarul Transferurilor si trimis la inchisoare, MM va scapa in septembrie si de pedeapsa complementara. Asta inseamna ca va putea ocupa din nou functii executive in fotbal.Forte probabil, Stoica va redeveni manager general al clubului, avand inclusiv drept de semnatura si de reprezentare in fata forurilor nationale si internationale.M.D.