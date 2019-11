Reactia lui MM Stoica dupa ce omul care i-a luat locul a fost dat afara de la FCSB

Ziare.

com

Acuzat de suporteri ca urmareste sa revina la vicecampioana, MM sustine ca nu a avut nicio "contributie" la seria de rezultate negative ce au dus echipa pe ultimul loc in Liga 1 si ca nu este interesat de ce se intampla acum la FCSB."Echipa a ajuns pe ultimul loc in urma infrangerilor cu Voluntari, Iasi si Medias. Eu nu mai eram prin preajma la niciunul dintre aceste esecuri.N-am nicio legatura cu ce se intampla zilele astea, sunt ocupat cu probleme mult mai importante pentru mine si familia mea. Rog presa sa nu-mi foloseasca numele pentru a dezbate subiecte care n-au niciun suport real", a scris Stoica pe un site de socializare.Mihai Stoica a plecat de la FCSB in vara, el demisionand din motive personale.Desi Becali ii garantase ca locul sau va ramane liber pana cand se va intoarce, la scurt timp l-a angajat pe Narcis Raducan ca director sportiv.Recent, acesta din urma a fost dat afara, iar galeria FCSB acuza anumite jocuri de culise facute pentru revenirea lui Stoica la club.