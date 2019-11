Reactia lui Narcis Raducan dupa revenirea lui Mihai Stoica la FCSB

Ziare.

Fostul director sportiv al "ros-albastrilor" spune ca se astepta la aceasta mutare, dar ca nu are resentimente."Era previzibila intoarcerea lui MM. Eu n-am resentimente, chiar sunt in regula", a spus Narcis Raducan intr-o interventie la Digi Sport.Narcis Raducan s-a despartit de FCSB la inceputul acestei luni, dupa numai doua luni si jumatate petrecute in functia de director sportiv al vicecampioanei Romaniei.La momentul respectiv, presa a vehiculat ca motivul pentru care Gigi Becali a renuntat la Narcis Raducan e legat de o posibila revenire a lui Mihai Stoica.Vezi: Mihai Stoica revine la FCSB: Iata ce-a declarat Gigi Becali I.G.