FCSB face inca un pas gresit in Liga 1

Ziare.

com

1-1 a fost scorul intalnirii de pe Arena Nationala, oaspetii restabilind egalitatea in minutul 90.Andrei Miron, aflat la debutul pentru FCSB dupa transferul de la Botosani, a marcat pentru "ros-albastri" in minutul 14, cu o lovitura de cap dupa un corner.Egalarea gazdelor a venit in ultimul minut, cand Dangubic a inscris tot cu capul.La FCSB si-a facut debutul si atacantul Adrian Petre, adus saptamana aceasta de la Esbjerg fB.Pentru gruparea antrenata de Bogdan Vintila e cel de-al treilea meci consecutiv fara victorie.3 e locul ocupat de FCSB in clasamentul Ligii 1, cu 44 de puncte, la 5 puncte in spatele primei clasate, CFR Cluj, care are si un meci mai putin disputat.De partea cealalta, Chindia Targoviste a ajuns la 25 de puncte si ocupa locul 10 in ierarhia Ligii 1.Vlad - Cretu, Miron, Planic, Soiledis - Olaru, Nedelcu, Tanase - Popa, Petre, Coman.Bogdan Vintila.Moldovan - Martac, Benga, Pitian, Corbu - Barbu, Rata, Bic, Piftor - Ivancic, Berisha.Viorel Moldovan.Sebastian Coltescu.I.G.