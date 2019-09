FCSB isi continua razboiul cu selectionerul Contra: "El raspunde pentru rezultate"

Ziare.

com

Directorul sportiv al echipei din Berceni, Narcis Raducan, spune ca, in opinia lui, mai multi fotbalisti ai FCSB-ului meritau convocati si ii transmite lui Contra ca raspunde pentru rezultate "Pe Oaida si Pantiru i-as vedea la nationala, chiar si mai multi jucatori . Dr sunt subiectiv, ma gandesc ca e o chestiune de timp sa ajunga acolo. Nu comentez declaratiile patronului, fiecare are stilul lui. Eu am spus ca si eu il vedeam pe Coman la nationala mare, mai ales ca un international nu il cresti intr-un meci sau doua, are nevoie de mai multe etape. Cred ca e unul din jucatorii care ne-a tinut mijlocul terenului, poate nu e de ajuns pentru Contra. El e selectioner si raspunde pentru rezultate mai departe", a declarat Narcis Raducan la postul ProX.Anterior, patronul FCSB, Gigi Becali , l-a atacat dur pe Contra, anuntand chiar ca este dispus sa plateasca bani multi pentru a-l indeparta de la nationala.Vicecampioana pregateste si un memoriu pe care il va trimite Federatiei si prin intermediul caruia va solicita demiterea antrenorului echipei nationale.M.D.