FCSB, victorie la scor cu Hermannstadt in Liga 1

Bucurestenii au castigat duelul cu un categoric 4-0, Florinel Coman fiind omul meciului.Partida a inceput cu elevii lui Bogdan Arges Vintila in ofensiva, acestia incercand sa inscrie rapid, in timp ce gazdele s-au multumit sa se apere si sa incerce o lovitura pe contraatac.Echilibrul s-a mentinut pana aproape de pauza, atunci cand s-a remarcat Florinel Coman.Mijlocasul ofensiv a deschis scorul in minutul 39, reluand in poarta un balon trimis destul de stangaci de bulgarul Chorbadzhiyski. Cu un minut inainte de finalul primei parti, acelasi Coman a inventat o pasa extraordinara cu calcaiul si l-a lasat singur cu portarul pe Adi Popa, care a indeplinit o simpla formalitate.In partea secunda tot Florinel Coman a stralucit, acesta marcand pentru a doua oara cu un sut foarte bine plasat din pasa lui Pantiru."Perla" celor de la FCSB a pasat apoi decisiv pentru a doua oara in partida, de aceasta data pentru Gnohere, care nu a facut decat sa intinda piciorul pentru 4-0.Hermannstadt a miscat ceva mai mult in repriza secunda, sibienii avand si o bara, insa a fost prea putin pentru a putea emite pretentii chiar si pentru o remiza.In prelungiri, Chorbadzhiyski a vazut al doilea cartonas galben si a fost eliminat in ceea ce a fost, probabil, ultimul sau meci pentru gruparea din Berceni.In urma acestei victorii, FCSB a urcat pe loc de play-off si vicecampioana pare ca isi revine si ca e gata sa intre in lupta pentru titlu in partea a doua a sezonului.: Pereira - Tatar, Viera, I. Stoica, Oprut - Dalbea, Pires - I. Voda, Caiado, Joalisson - YazaldeRezerve: I. Pop, Busu, Dumitriu, P. Petrescu, Cordea, Vilhena, DebeljuhAntrenor: Eugen Neagoe: Balgradean - Cretu, Chorbadzhiyski, I. Cristea, Pantiru - Vina, Ov. Popescu, Oaida - Ad. Popa, Gnohere, Fl. ComanRezerve: A. Vlad, Manea, Morutan, Moutinho, Soiledis, I. Hora, SalomaoAntrenor: Bogdan VintilaM.D.