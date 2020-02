Liga 1: FCSB se incurca pe teren propriu

Ziare.

com

Trupa pregatita de Bogdan Vintila a ratat, astfel, sansa de a se apropria la doar 3 puncte de ocupanta primului loc, CFR Cluj.In fata a doar 300-400 de spectatori veniti pe Arena Nationala, gruparea "ros-albastra" a jucat modest si abia pe final a reusit sa se apropie mai periculos de poarta ilfovenilor aflati pe penultimul loc in clasamentul Ligii 1.De altfel, formatia lui Ilie Poenaru, sprijinita in sezonul trecut de Gigi Becali pentru a promova in Liga 1, putea da chiar lovitura in prima repriza, cand sutul Dobrescu a izbit bara transversala.Cu punctul obtinut luni seara, FCSB ajunge la 43 de puncte, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova si la 5 puncte in spatele clujenilor.Academica Clinceni face 21 de puncte, dar continua sa ocupe penultimul loc in clasamentul Ligii 1.Balgradean - Cretu, Cristea, Planic, Soiledis - Filip, Oaida, Olaru - Man, Tanase, Coman.Bogdan Vintila.Santos - Kontoes, Bejan, Munoz, Dobrescu - Albu - Merloi, Cebotaru, Ilie, Buziuc - MoussaIlie Poenaru.Iulian Dima.I.G.