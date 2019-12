Abia revenit la FCSB, MM Stoica il contrazice pe Becali: Iata ce spune despre transferuri

Ziare.

La scurt timp dupa ce latifundiarul a anuntat ca va da afara 13 jucatori si ca vrea sa cumpere un atacant si mai multi fundasi, Stoica a venit cu un alt discurs.El spune ca FCSB ca achizitiona un varf numai daca va reusi sa vanda unul dintre cei trei atacanti din lot, iar in privinta fundasilor lucrurile sunt inca si mai complicate."Nu va veni niciun atacant in situatia in care noi nu vom vinde cel putin unul. Noi avem la momentul actual trei atacanti de careu. Avem, Gnohere, Hora, Tsoumou, din care la meciul cu Iasi nu a fost niciunul titular. In situatia in care va pleca unul dintre ei, e posibil sa aducem, dar Liga 1 e exclus, nu e niciun atacant din Liga 1 care sa ne intereseze. La fundasi, totul totul depinde de cum va arata Marko Momcilovic in perioada de pregatire. La momentul asta, daca discutam de fundasi centrali, avem Planic, Cristea, apoi alte variante: Filip, care e 100%, Momcilovic", a spus MM pentru PRO TV.Gigi Becali a anuntat ca FCSB va renunta la 12 jucatori in iarna acestui an, acestia fiind Bozhidar Chorbadzhiyski, Claudiu Belu, Cristian Manea, Marko Momcilovici, Alexandru Stan, Thierry Moutinho, Diego Salomao, Adi Popa, Juvhel Tsoumou, Mihai Pintilii, Lucian Filip si Ioan Hora.Francezul Harlem Gnohere ar urma sa plece in vara, liber de contract.