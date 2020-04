Adi Popa, pradat de hoti in plina pandemie de coronavirus: Oare au scris pe hartiile pe proprie raspundere 'merg sa fur'

Ziare.

Mijlocasul celor de la FCSB s-a trezit ca oglinzile masinii sale au fost furate."Si in timp ce astia 'destepti' stau in casa, baietii ce au ramas fara job prin Italia, Franta si Spania (acolo carantina e carantina, nu ai ce cauta afara) isi fac treaba mai linistiti si mai nederanjati ca niciodata. Oare au scris pe hartiile pe proprie raspundere 'merg sa fur'?", a scris Popa.Adrian Popa are 31 de ani si joaca sub forma de imprumut de la Reading la FCSB.Doua goluri a marcat Adi Popa in cele 17 meciuri jucate in acest sezon pentru "ros-albastri".I.G.