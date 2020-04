Americanii dau de pamant cu transferul lui Florinel Coman la Orlando: "Sa arunci o groaza de bani pe un jucator care nu va aduce profit.."

Ziare.

El a recunoscut ca doreste sa il vanda pe Coman pentru 9 milioane de euro plus 60 la suta dintr-un eventual transfer al extremei de 21 de ani. Dar nu toata lumea din SUA pare fericita de aceasta achizitie facuta pe bani multi.Un fan al celor de la Orlando a fost foarte nervos pe blogul oficial al formatiei din SUA si a acuzat conducerea ca arunca o gramada de bani pe un jucator care e departe de a fi convins: "Sa arunci o groaza de bani pe un jucator care nu va aduce un profit important nu pare prea inteligent".Gavin Rushnell este numele fanului care a "explodat" pe blogul oficial "Lion's Blog", caci formatia din Orlando este poreclita "Leii din Orlando": "Daca achizitionarea lui Coman ar fi uriasa pentru noi, nu stiu daca este si cea mai sigura decizie financiara. Ar spulbera recordul nostru de transferuri si nu ar trebui sa facem acest lucru momentan", isi incheia analiza fanul de mai sus. Gigi Becali a confirmat si sambata faptul ca este in negocieri continuie pentru Man si Coman, pe care doreste sa ii vanda acum in SUA si Marea Britanie:"Chiar daca avem nevoie de un jucator de calitatea lui Coman, suma pare prea mare pentru acest moment", mai puncta Rushnell.Orlando City este pe locul 9 in Conferinta de Est a MLS cu un singur punct dupa doua partide.D.A.