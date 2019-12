Antrenorul de la FCSB are planuri mari in acest final de an

Ziare.

''Am incredere in jucatorii meci ca se pot capacita si ca pot da cea mai buna riposta acestei echipe ( Gaz Metan Medias, n. red.). Vrem sa castigam pentru ca trebuie sa terminam anul cu trei victorii si daca se joaca si restanta cu Voluntari, patru victorii. Vrem sa castigam tot pana la finalul anului si suntem capabili, am incredere in jucatori . Suntem pregatiti oricand sa jucam restanta cu Voluntari'', a spus Vintila.''O sa fie interesant, pentru ca il stiu pe Edi (Edi Iordanescu, antrenorul echipei Gaz Metan, n. red.), am facut scoala de antrenori , licenta PRO am facut-o impreuna, este un antrenor bun, cu un fotbal modern, o sa fie o confruntare interesanta, din punctul meu de vedere'', a adaugat tehnicianul, in perspectiva partidei de vineri.Vintila s-a aratat optimist ca FCSB va fi in play-off: ''Eu cred ca o sa fim in play-off, asa consider, pentru ca suntem o echipa buna si cred ca meritam sa fim acolo''.Antrenorul ''ros-albastrilor'' a precizat ca nu va face schimbari in echipa, deoarece vicecampioana a jucat are doua meciuri in decurs de doua saptamani, dupa amanarea meciului cu FC Voluntari: ''Nu vor apela la schimbari, pentru ca sunt doar doua jocuri, daca erau trei cu siguranta as fi facut un 'turnover', dar asa nu e cazul''.Vintila a evidentiat cateva modificari fata de meciul tur, castigat cu 4-0 de Gaz Metan, la debutul sau pe banca echipei bucurestene: ''Consider ca jucatorii s-au schimbat mult de atunci, au mai multa incredere in ei si sunt mai echilibrati si mult mai hotarati''.Bogdan Vintila a comentat si lista anuntata de patronul echipei, cu 13-14 jucatori care vor pleca in vara, cand li se vor incheia contractele: ''Am incredere in toti jucatorii mei, iar cand castigi un joc se pot schimba multe. Este important ca jucatorii sa inteleaga ca totul depinde doar de ei. Poate fi si o metoda de motivare a jucatorilor, trebuie sa ne gandim si la asta, pentru ca orice se poate schimba. A aparut o lista... Si? Poate sa fie adevarata, poate sa nu fie... Ca fotbalist trebuie sa te respecti pana la sfarsitul contractului. Atata timp cat esti pus sa joci, esti platit sa joci si dai randament maxim, nu vad de ce ar fi o problema si daca ar pleca si daca ar ramane''.Antrenorul formatiei FCSB s-a referit si la posibilitatea de a fi transferati un fundas si un atacant: ''Este decizia clubului si a patronului, care probabil va fi pusa in practica. Sunt intrebat cu privire la jucatorii care vor fi adusi, dar asta e o discutie pentru perioada de pauza, acum suntem in plin campionat , mai avem trei etape foarte importante si incerc sa-i capacitez pe jucatori sa se gandeasca la aceste trei etape sau patru''.Vintila a mai spus ca are solutii pentru inlocuirea fundasului Iulian Cristea, suspendat pentru meciul cu Gaz Metan, dar a evitat sa ofere vreo varianta.Meciul FCSB - Gaz Metan Medias, din etapa a 20-a a Ligii I, va avea loc vineri, de la ora 20:30, pe Arena Nationala din Bucuresti.