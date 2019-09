Antrenorul FCSB da cartile pe fata: De ce l-a scos din lot pe golgheterul Gnohere

Ziare.

Tehnicianul spune ca nu kilogramele in plus l-au facut sa il lase pe francez acasa, ci un eveniment fericit din viata acestuia.Concret, Gnohere a devenit tata pentru a doua oara si, dorind sa fie alaturi de familie, a lipsit motivat doua zile de la antrenamente. In aceste conditii, el a fost scos din lotul pentru derbiul cu Universitatea Craiova "Imi apartine total decizia de a nu-l lua pe Gnohere la Craiova. Am discutat cu Harlem, stie ce vreau de la el. Acum pot sa spun, nu am vrut sa deschid subiectul inainte. A avut un eveniment foarte fericit in familie. Mai are o fetita. A fost plecat sa isi vada fetita. A lipsit doua zile de la pregatire. Toata lumea a zis ca e gras. Are un surplus de greutate, dar nu de asta nu a fost in lot. Pe aceasta cale ii doresc sanatate fetitei", a declarat Bogdan Arges Vintila la conferinta de presa de duminica seara.In prima faza s-a speculat ca Gnohere lipseste din lot pentru ca este prea gras!Cu cateva zile inainte de meci, directorul sportiv al FCSB, Narcis Raducan, sustinea ca francezul are probleme cu kilogramele in plus si avertiza ca decizia de a face sau nu parte din lot va fi luata dupa ce varful va trece de proba cantarului.FCSB a obtinut o victorie importanta in etapa cu numarul sapte din Liga 1 , vicecampioana impunandu-se pe terenul Universitatii Craiova cu scorul de 1-0.Unicul gol al partidei a fost marcat chiar de omul adus sa il inlocuiasca, este vorba despre congolezul Tsoumou.M.D.