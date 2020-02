Antrenorul FCSB, despre derbiul cu Dinamo

Ziare.

"Consider ca suntem pregatiti din toate punctele de vedere. Ii simt pe jucatori foarte motivati si incarcati pentru a obtine o victorie care este necesara pentru mental si pentru clasament. Intalnim o echipa de traditie, va fi un meci cu spectacol in tribuna si ne dorim ca si pe teren sa facem spectacol si sa castigam cele trei puncte. Ar insemna foarte mult o victorie cu Dinamo, ar fi un restart si sunt convins ca vom reusi sa castigam. Ar fi o continuare a urmaririi liderului CFR. Noi la fiecare meci ne dorim sa facem ceva diferit pentru a castiga, dar la aceasta partida cred ca jucatorii au capatat o mult mai mare incredere fata de cea din tur. Ei isi dau seama ca pot mult mai mult. Ovidiu Popescu este sanatos, dar nu pentru a juca in acest meci", a afirmat el."Intr-un asemenea joc cu Dinamo, motivatia trebuie sa vina de la jucatori in primul rand si in al doilea rand de la suporteri . Fanii sunt cei care dau un plus de energie si sunt sigur ca maine vor fi alaturi de noi in numar mare. Nu vreau sa evidentiez pe cineva de la Dinamo, la ei forta grupului este cea care poate decide. Iar faptul ca vor avea suporterii in spate conteaza foarte mult. Le va da un plus de energie. Eu incerc sa iau partea pozitiva din tot ce mi se intampla. Mi-as fi dorit 3 puncte cu Clinceni, dar si 1 punct e bun. Acum, cu Dinamo, mergem sa castigam. Vom vedea dupa cursul jocului daca va fi bun si 1 punct cu Dinamo. Totul depinde de noi si de ceea ce facem noi in teren. Emotii sunt, dar nu stiu daca sunt suplimentare sau nu. Pentru mine e un meci important la fel ca si cel cu Clinceni, dar da, faptul ca e derby implica mai multe sentimente", a adaugat tehnicianul.Vintila a mentionat ca singura nemultumire a sa de la reluarea campionatului este legata de lipsa de concentrare a jucatorilor in fata portii."Nu reusim sa marcam mai mult, dar avem un joc consistent. Si in ciuda a tot ce se spune, daca luam statisticile de la cele trei meciuri disputate in acest an, suntem echipa care conduce jocul. Singura problema este ca nu marcam mai mult. Nu imi lipseste un atacant, imi lipseste concentrarea la finalizare, atat. Faptul ca au plecat doi atacanti nu a fost o greseala din punctul meu de vedere", a explicat el.Intrebat cum comenteaza afirmatia patronului Gigi Becali care a spus ca se spanzura la mijlocul terenului daca FCSB nu castiga derby-ul cu Dinamo, Vintila a raspuns: "Nu vreau sa imi comentez patronul. Trebuie sa castigam, e simplu, doar la asta ne gandim. Eu daca nu as castiga cu Dinamo as face aceleasi lucruri pe care le-as face si daca as castiga".Echipa de fotbal FCSB intalneste, duminica, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Capitala, formatia Dinamo, intr-o partida contand pentru etapa a 25-a a Ligii I.