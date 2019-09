Antrenorul FCSB, despre derbiul etapei cu Universitatea Craiova

Ziare.

Tehnicianul a afirmat ca o victorie cu Universitatea Craiova , duminica seara, nu ar insemna nimic pentru el, ci doar pentru moralul jucatorilor sai."Eu zic ca va fi un meci foarte frumos. E primul meci al domnului Piturca acasa, va avea un public extraordinar de partea dansului, dar eu am de partea mea un grup de jucatori foarte buni si foarte unit, care este pregatit pentru aceasta confruntare. Craiova e o echipa ultra-ofensiva. Este inca o provocare pentru mine si ma bucur ca intalnesc asemenea adversari, pentru ca asa devin si eu mai bun. Incercam sa egalam cumva diferenta asta de experienta. Pentru mine nu ar insemna nimic o victorie in fata lui Piturca, pentru baieti ar insemna mult, pentru ca isi doresc si ar fi bine pentru a urca mai sus in clasament. Atmosfera e buna la echipa, a fost cam incarcata, pentru ca au fost unele rezultate negative, dar acum este buna. Baietii sunt constienti de locul unde suntem si ce trebuie facut, dar sunt linistiti si echilibrati. Si imi place chestia asta. A trebuit sa le dau increderea jucatorilor ca sunt buni. Mental si-au dat seama ca pot face extraordinar de multe lucruri. A fost o intamplare ca nu au reusit pana acum, dar au posibilitatea sa castige cu absolut orice echipa", a declarat Vintila.Antrenorul echipei FCSB spune ca pauza competitionala a fost binevenita, intrucat echipa sa a fost obosita psihic: "A fost binevenita aceasta pauza pentru ca venit dupa o perioada foarte lunga de jocuri din trei in trei zile. Echipa era obosita psihic, le-a prins bine jucatorilor. Am reusit cat de cat sa ne cunoastem, sa stie ce vreau de la ei. A fost o pauza binevenita din punctul meu de vedere, dar mai avem multe lucruri de pus la punct, pentru ca nu poti in doua saptamani sa comprimi munca din 2-3 luni. Dar e un inceput bun si baietii sunt pe drumul cel bun. Momentan nu a revenit niciun jucator, poate aparea unul singur, dar nu vreau sa dau asemenea informatii pentru ca vreau sa am si eu surprize pentru nea Piti. Sunt jucatori care sunt in perioada de recuperare si altii care au revenit dar inca nu sunt suta la suta".Referitor la atacantul francez Harlem Gnohere, Vintila a spus ca acesta are un numar de kilograme in plus, dar a precizat ca este posibil sa joace in partida cu Universitatea Craiova."Harlem Gnohere a trecut printr-o perioada grea, de recuperare. Este un jucator masiv, dar trebuie ajutat si usor-usor se va pune pe picioare. Nu este un caz, nu suntem nemultumiti de el. Am cerut patronului pentru ca ambii atacanti erau accidentati, si patronul a fost de acord, sa mai aducem un atacant, pentru ca incercam sa ne stabilizam. In momentul acesta avem trei atacanti, doi vin dupa o perioada de accidentare . E normal sa cream o concurenta, dar asta nu inseamna ca Harlem va fi tras pe linie moarta. Toti trei sunt foarte importanti pentru noi si usor-usor trebuie sa-i punem la punct fizic, tactic si mental. Harlem poate reveni si maine, dar nu la greutatea optima. Nu se stie niciodata", a mai spus Vintila.Tehnicianul a precizat ca atacantul polonez Lukasz Gikiewicz, ajuns in vara acestui an la FCSB, nu mai face parte din lotul pe care il pregateste.Partida Universitatea Craiova - FCSB, din cadrul etapei a 9-a a Ligii I, se va disputa duminica, de la ora 21:00.