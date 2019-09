Antrenorul FCSB, dupa victoria de la Craiova: "I-am redus la tacere cu jocul nostru!"

Ziare.

Tehnicianul spune ca rezultatul a venit ca urmare a reintrarii in echipa a jucatorilor ce au fost indisponibili pana acum, dar si pentru ca a reusit sa "citeasca" foarte bine jocul adversarilor si sa il contracareze."Ma bucur pentru aceasta victorie si pentru jucatori. Meritau aceasta victorie si in aceasta maniera de joc nu aveam cum sa iesim cu alt rezultat. Am blocat Craiova, nu le-am dat spatii de joc, iar asta spune multe despre echipa noastra. Avem o echipa foarte bine organizata.I-am redus la tacere cu jocul nostru. Am avut controlul jocului, iar daca terenul era mai bun am si avut mult mai mult controlul jocului. Imi felicit jucatorii pentru ca au aplicat ceea ce am facut la antrenament. Incep usor-usor sa-si revina si o sa redevenim echipa care am fost inainte, echipa campioana.Am citit foarte bine jocul Craiovei si stiam unde au probleme. Diferenta o fac jucatorii, eu am jucatori mai buni. Domnul Piturca este mult mai titrat decat mine, iar eu acum incerc sa razbat in aceasta lume.Noi am provocat greseala adversarului, Coman nu a dat asa ca s-a nimerit. A dat ca la nationala. Ma bucur ca Tsoumou a intrat cu gol. Usor-usor se asaza lucrurile. Avem nevoie de liniste si de continuitate", a spus Vintila, citat de DigiSport FCSB a obtinut o victorie importanta in etapa cu numarul sapte din Liga 1, vicecampioana impunandu-se pe terenul Universitatii Craiova cu scorul de 1-0.A fost un duel intens si fara prea multe faze spectaculoase, cele doua formatii anihilandu-se reciproc si parand multumite de remiza. Unicul gol a fost inscris de camerunezul Tsoumou pe finalul partidei, dupa o greseala a aparatorilor olteni.Pentru Victor Piturca a fost primul meci oficial in calitate de manager al Universitatii, el revenind in Banie pentru al treilea mandat din cariera.