Antrenorul FCSB, relaxat dupa deplasarea de cosmar in Armenia: "Am avut discutii cu jucatorii la o cafea"

Tehnicianul spune ca a profitat de intarzierea charterului inchiriat cu 100 de mii de euro pentru a discuta cu elevii sai pe marginea meciului din Europa League la o cafea."Trebuie sa facem un meci bun si un rezultat pozitiv. Avem 24 de ore pana la meci, sa ne odihnim, sa ne reglam cu odihna si sa fim 100% la ora jocului.Intr-un fel ne-a prins bine, intre ghilimele, ca am reusit sa mai avem discutii individuale cu jucatorii la o cafea, sa mai discutam despre meci, pentru ca, pur si simplu, nu am avut timp dupa meciul de la Sfantu Gheorghe sa discutam aceste aspecte", a spus Bogdan Andone in cadrul unei conferinte de presa.FCSB a avut parte de o deplasare de cosmar in Armenia, jucatorii vicecampioanei ajungand in cantonamentul din Berceni marti, la ora 03:00, iar miercuri decoland spre Erevan.Avionul care i-a dus in Armenia a intarziat 5 ore si jumatate, astfel ca delegatia romana a asteptat in aeroport.FCSB infrunta gruparea armeana Alashkert in turul II preliminar al Europa League, prima mansa disputandu-se joi in Erevan.M.D.