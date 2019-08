Antrenorul FCSB si-a dat demisia: "E echipa lui Becali, numai el decide!"

Ziare.

Andone a marturisit ca toate deciziile la echipa sunt luate de patronul Gigi Becali , iar publicul il vede pe el responsabil, ceea ce nu accepta."Asa cum am fost ca jucator, serios si responsabil, asa vreau sa fiu ca antrenor. Nu accept sa fiu huiduit pentru decizii care nu le iau eu. Am incercat sa ii spun patronului despre problemele de la echipa, dar e echipa lui si numai el decide. Eu ma opresc aici in relatia mea cu FCSB. Nu ma intereseaza banii si nu tin de scaun. Le multumesc oamenilor care au fost alaturi de mine. Le multumesc jucatorilor, sunt deosebiti, cu caractere extraordinare. Vreau sa aiba incredere ca pot califica echipa in grupele Europa League", a spus Andone intr-o conferinta de presa.Antrenorul a dezvaluit apoi ca luase decizia de a pleca inca de la meciul cu Botosani, din Liga 1 , insa si-a amanat demisia pana dupa duelul european pentru a nu afecta echipa."Nu am vrut sa las echipa dupa meciul cu Botosani. Nu am vrut sa las echipa inaintea unui meci de Europa League foarte important pentru toata lumea. Era foarte important sa obtinem aceasta calificare. Nu imi era teama de demitere pentru ca stiam ca voi demisiona", a mai spus Andone.Bogdan Andone incheie un mandat extrem de scurt la FCSB, el fiind numit "principal" in vara acestui an.A fost, de fapt, o promovare in criza de timp, Andone fiind secundul lui Mihai Teja in a doua jumatate a sezonului trecut. Dupa demiterea acestuia, Becali a negociat cu mai multi tehnicieni, insa toti au refuzat sa vina la echipa, astfel ca Bogdan Andone a reprezentat solutia de avarie.Doar sapte meciuri a rezistat Andone ca principal la vicecampioana, iar Becali trebuie sa gaseasca un nou antrenor in zilele urmatoare.