Antrenorul FCSB, umilit de jucatori la prima sedinta de pregatire

Dupa ce a fost prezentat oficial la "palatului" lui Gigi Becali , tehnicianul a mers la baza FCSB din Berceni pentru primul antrenament.Consilierul presedintelui FRF , Andrei Vochin, dezvaluie in Fanatik ca Vintila a avut parte de o surpriza neplacuta la intalnirea cu sportivii.Concret, el i-a strans pe jucatori pentru o mica sedinta inaintea antrenamentului si le-a transmis ca vrea sa impuna disciplina si ca de acum se va lucra numai dupa regulile sale.Iar prima regula a fost ca miuta de la inceputul sedintei de pregatire sa ii aiba in centru pe portari, nu pe tinerii din lot.Daca pustii Niga si Vlad il asculta, veteranul Balgradean refuza sa alerge dupa balon si ii spune antrenorului ca altele sunt regulile la FCSB."La noi regula e ca la mijloc intra cei tineri, nu veteranii", i-ar fi spus goalkeeperul.Pana ca Vintila sa se dezmeticeasca, "batranii" lotului au dat deja drumul antrenamentului asa cum si-au dorit, ignorand regula noului antrenor.La primul meci cu Bogdan Vintila pe banca tehnica FCSB a inregistrat o infrangere usturatoare, 0-4 in deplasare cu Gaz Metan Medias.