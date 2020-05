Anuntul de ultima ora facut de Gheorghe Mustata, in ce priveste reunirea Peluzei Nord

Ziare.

Din 2001 pana in 2014, grupul de ultrasi ai echipei lui Gigi Becali s-a tot raspandit si nu a mai fost reprezentat de o singura factiune. S-au format mai multe grupuri, multe dintre ele fiind pozitionate la Peluza Nord a fostului stadion din Ghencea In cadrul Peluzei Nord activau, printre altele, gruparile denumite Titan Boys, Nucleo, Skins Berceni, Insurgentii, Armata 47, Ultras Colentina sau Gruppo Voluntari Est.Sambata, Gheorghe Mustata, cel recunoscut de ceva timp ca liderul autoritar al grupului Nord, anunta ca o mare parte din factiunile care au format pe timpuri in Ghencea Peluza Nord este gata sa revina pe stadion si sa sustina FCSB:"In scurt timp reunesc Peluza Nord. Discut in aceasta perioada cu prietenii de la Nucleo si apoi mai ramane sa readuc Titan Boys. Atunci cand suntem toti, punem iar steagul in peluza", puncta Mustata, cel care recent a fost eliberat din penitenciar, dupa ce a avut de ispasit o pedeapsa cu executare, la Radio Sport 1.Planurile sunt marete odata cu aceasta intoarcere la echipa. PN va avea un site propriu, dar si o televiziune online. Acelasi Mustata anunta si un pact de neagresiune cu cei de la Peluza Sud, care au ales sa sustina echipa Armatei, CSA Steaua Bucuresti, cea care inca este in liga a IV-a."Vom face un banner pentru prietenul nostru, regretatul Rica, va fi cu noi la fiecare meci. Insurgentii vin si ei cu steag. Zilele acestea va fi redeschis magazinul online, unde membrii Asociatiei vor avea reducere 20 la suta la produse. Vom avea si site si televiziunea online a Asociatiei. Am semnat un pact de neagresiune cu prietenii din Peluza Sud. Nu ne vom ataca in vreun fel. Nu uitam ca impreuna am facut istorie. Atmosfera cum nu s-a mai vazut in alta parte", a mai adaugat Gheorghe Mustata la Radio Sport 1.D.A.