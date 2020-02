Anuntul oficial facut de suporterii de la Peluza Nord legat de revenirea alaturi de gruparea lui Gigi Becali

Ziare.

com

Astfel, doua dintre gruparile care formau aceasta factiune, "Peluza Nord", au anuntat ca vor reveni alaturi de echipa din prima liga, in rosu si albastru, dar la niciunul dintre meciurile la care fanii vor veni nu va fi afisat steagul Peluzei Nord.Din mesajul transmis pe pagina de Facebook a gruparii, se releva faptul ca Skins Berceni, grupul condus de Gheorghe Mustata, liderul PN, cel recent eliberat din penitenciar, dar si cei de la "Insurgentii" vor reveni langa echipa lui Gigi Becali "Asa cum am repetat incepand cu 2015, Peluza Nord va respecta alegerea fiecarui membru al peluzei sale, indiferent de directia pe care o urmeaza.Ne dorim sa fim un grup unit si din respect pentru toti cei care au fost, sunt sau vor fi alaturi de noi, consideram ca, pentru moment, cea mai corecta decizie este ca steagul Peluza Nord sa nu apara pe niciun stadion. Va multumim pentru zecile de mii (fara exagerare) de mesaje, pentru incurajari, pentru injuraturi, pentru aprecieri sau cuvinte grele si va anuntam ca cei care isi doresc sa ramana anonimi vor ramane in continuare, cei care au ales un nou drum il vor urma, iar cei care isi doresc sa se intoarca, sunt asteptati incepand din data de 16.02.2020 (meciul cu Dinamo in deplasare) cand peluza va deveni mai puternica si mai unita alaturi de Mustata (Skins Berceni), Insurgentii si cei deja prezenti alaturi de echipa.Va reamintim ca orice decizie, orice comunicat, orice informare care implica Peluza Nord se va gasi in EXCLUSIVITATE pe aceasta pagina. Orice informatie pe surse, de la ziare pana la televiziuni, de la ziaristi la suporteri NU REPREZINTA PUNCTUL DE VEDERE al Peluzei Nord!", se arata in comunicatul de presa emis de suporteri.Primul meci in care fanii se vor intoarce alaturi de clubul iubit va fi cel de luni, in care FCSB va evolua acasa pe Arena Nationala cu Academica Clinceni, de la ora 20, meci LIVE pe Ziare.com.FCSB e pe locul 2 in Liga 1 , iar daca va triumfa luni cu echipa din judetul Ilfov va ajunge la 3 puncte in spatele liderei CFR Cluj D.A.