Apar problemele serioase pentru FCSB: Echipa lui Becali nu mai are bani pentru transferuri

Singura mutare facuta de vicecampioana in aceasta iarna, achizitionarea lui Miron de la Botosani, este una low-cost, jucatorul fiind adus gratis.Iar perspectivele nu sunt bune pentru celelalte formatii din Liga 1 , latifundiarul oprind cel putin pentru moment achizitiile pe bani.Mai mult, FCSB se chinuie sa scape de multi dintre fotbalistii achizitionati de acelasi Becali in vara, atunci cand spera la calificarea in grupele Europa League.Ultimul fotbalist cumparat cu bani de gruparea din Berceni este Darius Olaru, cumparat in vara cu 600 de mii de euro de la Medias si lasat sa joace la fosta sa echipa sub forma de imprumut pana in aceasta iarna.Recent, Gigi Becali recunostea ca a fost nevoit sa isi imprumute din nou clubul, 5 milioane de euro intrand in conturile FCSB in ultimele luni.M.D.