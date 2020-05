Avocatul celor de la FCSB da o veste de senzatie in conflictul cu Armata: "Palmaresul nu a fost castigat de CSA"

Ziare.

Avocatul care o reprezinta pe FCSB in procesele pe care le-a intentat Florin Talpan de la CSA, Virgil Boglea a facut noi dezvaluiri despre ultimele detalii ale proceselor.Acesta tine sa explice ca CSA Steaua nu a castigat niciodata palmaresul echipei, iar suporterii au fost indusi voit in eroare. Un palmares despre care acelasi Boglea sustine ca la acest moment, el este "in aer"."Zecile de procese castigate de domnul Florin Talpan sunt de fapt vreo doua. Unul se refera la anularea marcii, altul la denumirea comerciala. Sunt multe lucruri pe care suporterii nu le cunosc. Au fost indusi in eroare. Cred ca o continuitate a traditiei glorioase si sportive este mai importanta decat o emblema. Palmaresul este in aer. Se joaca. S-a prezentat ideea falsa ca CSA Steaua a castigat tot, iar FCSB a pierdut tot.Palmaresul nu a fost castigat de Steaua, asta e foarte important. Atentie, in Monitorul Oficial din 21 aprilie 2017 a fost prezentat un raport de activitate al MApN. Printre altele, se anunta oficial decizia CSA Steaua de infiintare a unei echipe de fotbal la nivelul seniorilor pentru a participa in competitii din editia 2017- 2018, infiintare, atentie", a declarat avocatul celor de la FCSB pentru Radio Sport 1.Acelasi jurist mai sustine ca FCSB va putea sustine meciuri fara probleme pe noua arena din Ghencea , aceasta fiind gata in proportie de 80 la suta: "FCSB poate juca acolo, unde este casa ei. Unde s-au realizat cele mai mari succese ale fotbalului romanesc. Am vazut ca se vehiculeaza ideea falsa ca nu poate juca din cauza unul proces pe rol.Gresit. Procesul acela pentru prejudiciu este intre o structura a MApN si FCSB. Nu poate impiedica intrarea echipei pe stadionul Steaua", a mai adaugat Boglea.Stadionul nou din Ghencea va fi gata la toamna, el fiind acum gata in proportie de 80 la suta. Tocmai s-a trecut la instalarea nocturnei dupa amplasarea a mare parte din scaune. Arena din sectorul 6 va avea o capacitate de 31.000 de locuri.Citeste si:D.A.