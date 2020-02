Basarab Panduru stie antrenorul perfect pentru FCSB: I-as da un salariu de doua milioane de euro pe an

Ziare.

com

Fostul jucator al Stelei e convins ca Dan Petrescu ar fi un pariu castigator si ar ajuta chiar la cresterea cotelor jucatorilor."Eu daca as fi in locul Craiovei sau FCSB-ului as face tot posibilul sa-l iau la anul pe Dan Petrescu de la CFR Cluj. Sa-i las sa-si puna alt antrenor, dar sa-l iau de acolo si i-as da, nu exagerez cu nimic, 2 milioane de euro salariu pe an. Stii de ce? Pentru ca o sa-mi aduca mult mai multe milioane pe urma", a spus Panduru la Telekom Sport "Eu o sa-i dau banii astia pentru ca o sa-mi creasca jucatorii, si cand o sa-i vand, o sa-i vand cu mult mai multi bani decat valorau ei inainte sa vina Petrescu. Nu am treaba ca ii dau lui 2 milioane, teaba mea este cat o sa castig cu Petrescu. Pai eu vreau sa castig 20 de milioane, dar sa nu-i dau lui nimic? Toti jucatorii, 100% vor valora mai mult", a mai spus fostul international roman.Cu Dan Petrescu antrenor, CFR Cluj a castigat ultimele doua editii ale Ligii 1, iar in acest sezon se afla, de asemenea, pe primul loc.