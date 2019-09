Becali a anuntat ca 8 jucatori vor pleca de la FCSB: Iata cine sunt acestia

Ziare.

com

Desi a incercat sa scape de mai multi fotbalisti in ultimele zile, Becali s-a lovit de refuzul acestora.Totusi, Becali spune ca opt jucator vor pleca in vara anului urmator de la FCSB."Sunt unii jucatori carora le expira contractele. In vara nu o sa mai fie 8 jucatori, iar in iarna unul sau doi", a spus Becali la conferinta de presa.Conform Fanatik , cei opt jucatori care vor pleca de la FCSB in vara sunt Cristian Balgradean, Andrei Marc, Aris Soiledis, Mihai Pintilii, Adi Popa, Thierry Moutinho, Harlem Gnohere si Lukasz Gikiewicz.De asemenea, in iarna ar mai putea pleca de la FCSB si Alexandru Stan, Claudiu Belu si Diogo Salomao.De asemenea, bulgarului Bozhidar Chorbadzhiski nu-i va fi activata clauza de cumparare.C.S.