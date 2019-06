Becali a anuntat ca vinde un jucator cu 5 milioane de euro si un nou transfer de la Viitorul

Ziare.

Becali nu a mentionat numele echipei unde il va ceda pe Tanase, dar cel mai probabil aceasta este New York Red Bulls."Am discutat cu cineva, le-am zis ca vreau 6 milioane de euro, dar ei spuneau ca dau 5 milioane de euro. Il dau si pentru atata. Trebuie sa isi faca si el viitorul", a afirmat Becali la Digi Sport.Potrivit spuselor lui Becali, FCSB il va transfera pe fundasul stanga olandez Bradley De Nooijer de la Viitorul Constanta."M-am inteles cu De Nooijer, m-am inteles si cu Gica de saptamana trecuta. Dau 500.000 de euro pe el. Eu de mult sunt cu ochii pe el, pot sa imi spuna 1000 de specialisti ca nu e bun, eu tot il iau", a mai spus Becali.In prima faza, olandezul a refuzat transferul la FCSB, dar ulterior s-a razgandit, conform spuselor lui Becali. El este asteptat zilele urmatoare sa revina in Romania pentru a semna contractul.Bradley de Nooijer s-a transferat la Viitorul in 2017, impresioneaza prin forta ofensiva, dar sufera pe faza defensiva.C.S.