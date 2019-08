Becali a anuntat numele noului antrenor de la FCSB - ce spune despre remiza cu Guimaraes

Ziare.

Totodata, Becali a confirmat ca noul antrenor al echipei va fi Bogdan Arges Vintila."Nu mai e niciun secret, Bogdan Vintila este noul antrenor! Nu m-am sfatuit cu Hagi, dar a contat foarte mult ca a fost elevul lui. Asta i-am cerut, sa joace ca Hagi. Vreau antrenament, antrenament si numai antrenament", a afirmat Becali la Pro X.In ce priveste meciul cu Guimaraes, Becali a afirmat ca este convins ca FCSB se va califica si a anuntat ca-si "va taia capul" in cazul in care portughezii vor reusi sa marcheze in retur."Noi trebuia sa batem cu 2-0, dar nu-mi fac niciun fel de probleme! Am vazut, e echipa mai slaba decat Mlada! O sa-i batem acolo cu 2 sau 3 la 0. Nu e o echipa care ne poate marca gol. E prea inceata, prea lenta, nu au nici valori, nici tehnica, nimic. Nu e o echipa care ne poate invinge, nu au cum!Poate sunt eu prea prost, dar nu pot sa nu spun ce vad! Astia nu au cum sa ne dea gol! Jucam 3 zile si nu o sa ne dea gol! Daca astia ne dau gol, imi tai capul, ma spanzur! Suntem trei clase peste ei, la tehnica, la viteza, la forta! La noi s-a vazut ca echipa nu e pregatita fizica, dar o sa fie altceva", a comentat Becali. FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, cu formatia portugheza Vitoria Guimaraes , in prima mansa a play-off-ului Europa League.Mansa retur este programata joia viitoare, de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.C.S.