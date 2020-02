Becali a decis viitorul antrenorului de la FCSB dupa infrangerea cu Dinamo: "Jucatorii nu mai asculta de el"

Ziare.

Finantatorul ros-albastrilor spune ca este greu ca "un crestin precum Vintila sa fie antrenor" deoarece este prea bland in relatia cu jucatorii.Totusi, Becali spune ca il va pastra pe viata pe Vintila la FCSB "El o sa ramana in continuare la FCSB. I-am spus totusi ca are o vina, dar va fi cu mine pana la final. Alt antrenor la FCSB nu va mai fi niciodata. I-am zis ca a facut niste greseli in momentul in care echipa echipa nu paseaza nimic, cand nu alearga. Un crestin e greu sa fie antrenor, trebuie sa inteleaga ca mai dai si cu biciul.Din dragoste mai trebuie sa-ti mai atingi copilul cu nuiaua. El se comporta foarte bland. Jucatorii nu mai asculta de el. Nu mai pasam, nu legam nimic de trei meciuri . Daca vezi ca nu te asculta, opresti antrenamentul", a spus Becali la ProX.Bogdan Arges Vintila a fost adus la FCSB in august 2019, dupa ce in prealabil pregatea o grupa de juniori la o scoala privata.El a ratat calificarea in grupele Europa League, dar la finalul anului trecut echipa inregistrase o revenire de forma.Totusi, in acest an FCSB are doar o victorie in cele patru partide disputate in Liga 1 C.S.