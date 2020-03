Becali a oferit 700.000 de euro pentru un international roman

Ziare.

Patronul vicecampioanei Romaniei a prezentat o oferta de 700.000 de euro pentru fundasul central Andrei Chindris, a dezvaluit finantatorul lui FC Botosani, Valeriu Iftime.Totusi, Iftime se tine tare pe pozitii si continua sa ceara peste 1 milion de euro in schimbul aparatorului in varsta de 23 de ani."Mi-a oferit acum 700.000 de euro pentru Chindris, dupa ce in prima faza imi daduse 500.000 de euro. Insa eu i-am spus ca sunt dispus sa scad din 1.500.000 de euro, atat cat i-am cerut lui Gigi, suma de 200 de mii, nu sa imi puna el in plus inca 200 de mii la prima lui oferta. I-am zis ca nici asa nu il dau. Nu accept suma de 700.000 de euro", a spus Iftime pentru Prosport In schimb, Gigi Becali e convins ca FCSB il va achizitiona in vara pe Chindris."O sa mai vorbim la vara si o sa va convingeti voi ca tot la FCSB o sa joace acest jucator. Acum Iftime se tine si el tare pe pozitii, iar eu nu il condamn. Incearca sa isi vanda si el marfa mult mai bine. Este normal, deoarece pana la urma fotbalul este o afacere", a declarat Becali.Andrei Chindris are 21 de ani iar in acest sezon a disputat 27 de meciuri pentru FC Botosani.