Becali anunta ca a oferit 5 milioane de euro pentru un jucator din Liga 1

Ziare.

com

Jucatorul dorit de FCSB este Valentin Mihaila, mijlocasul stanga de la Universitatea Craiova "Am facut o oferta de 5 milioane de euro. Oferta a fost facuta prin intermediar. Nu vreau sa mai comentam mai mult, e inainte de meci", a afirmat Becali la Pro X.Valentin Mihaila a disputat 13 meciuri in acest sezon pentru Craiova, in care a marcat de patru ori si a oferit o pasa decisiva.De asemenea, Mihaila mai are si o tripla intr-un meci al echipei nationale de tineret.C.S.