Becali anunta ca negociaza un transfer de 10 milioane de euro

Ziare.

com

Finantatorul ros-albastrilor nu a dorit sa ofere numele jucatorului, dar cel mai probabil este vorba despre Dennis Man sau Florinel Coman."Uite acum sunt pe telefon ca sa vand un jucator. Nu ii spun numele. Sunt pe telefon sa vand un jucator pe zece milioane. Negociez acum", a spus Becali pentru Antena Sport.Pana la aparitia pandemiei de coronavirus, Becali cerea pentru cei doi peste 20 de milioane de euro.Pentru a face rost de bani cat mai rapid, el si-a schimbat rapid viziunea si a micsorat pretul.In urma cu cateva zile, Becali spunea ca va vinde tot in cazul in care meciurile din cupele europene nu vor fi reluate pana in toamna.Becali nu mai doreste sa bage bani din propriul buzunar, astfel ca echipa trebuie sa se autosustina. El a micsorat deja salariile jucatorilor de la FCSB cu 50%.C.S.