Becali anunta ca vinde un jucator cu 500 de mii de euro

"Pe Miron mi s-au oferit 500 de mii de euro. Il dau cu 500 de mii de euro. Apoi il iau pe Chindris de la Botosani cu 400 de mii de euro si mai raman cu 100 de mii de euro bani de seminte", a afirmat Becali la Pro X.Andrei Miron s-a transferat la FCSB la finalul lunii februarie.El a jucat trei meciuri in care a disputat un singur gol, dar evolutiile sale nu au fost tocmai pe placul lui Becali.Miron mai are contract cu FCSB pana in vara anului urmator.C.S.