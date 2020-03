Becali anunta cum ii va pedepsit pe jucatorii de la FCSB care n-au acceptat inca micsorarea salariilor

Ziare.

Becali spune ca cei care nu accepta acest lucru vor avea micsorsat salariul si mai mult.Potrivit spuselor lui Becali, Florin Tanase, Florinel Coman, Ionut Vina, Vali Cretu si Ovidiu Popescu sunt jucatorii care au acceptat pana acum micsorarea salariilor. "Da, le-am redus salariile la jumatate. Pentru urmatoarele sase luni, initial am vrut pe 10 luni, dar am discutat cu ei, bine, nu cu toti, si a ramas la 6 luni. Nu au acceptat toti. Sunt vreo 5 sau 6 care au acceptat pana acum: Tanase, Coman, Vina, Popescu, Cretu... . Acum, sa se mai gandeasca. As putea sa-i bag si in somaj tehnic, dar nu o sa fac asta cu toti.Cine nu accepta la jumatate, o sa le reduc mai mult din salariu, daca nu sunt caractere o sa le tai 60% din salariu. Eu fac totul conform legii. Si ei sunt cetateni si conform legii am voie sa fac asta. O sa le reduc mai mult, celor care nu vor la jumatate", a declarat Becali pentru Digi Sport Totusi, Becali a mentionat ca jucatorii vor putea primi acesti bani inapoi, daca echipa va ajunge in cupele europene."Banii astia nu sunt pierduti, e ca si cum i-ar fi pus la banca. E si un fel de motivatie. Daca o sa se califice in cupele europene, la prima calificare, toti banii care vin ii ia ei. Daca duc echipa in Europa o sa-si ia banii din urma, nu-i pierd, trebuie sa faca performanta", a adaugat Becali.C.S.