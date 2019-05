Becali anunta numele primilor patru jucatori care pleaca de la FCSB

Ziare.

Potrivit spuselor lui Becali, cei patru jucatori sunt Filipe Teixeira, Adrian Stoian, Florentin Matei si Raul Rusescu "Teixeira nu mai ramane. A terminat contractul. Acum o sa fie o alta etapa . Lui Rusescu ii multumesc, isi reziliaza contractul. A fost baiat de caracter, isi termina contractul, e baiat de calitate. Matei si Stoian - pleaca.Pe Stoian il iau ori CFR, ori Craiova, cred. Matei nu cred ca vrea sa stea la Steaua sa se antreneze pe coclauri. Nu cred ca el nu va semna in alta parte. A luat 50 000, a mai luat si 15 000 pe luna. Nu-mi pare rau de banii pe care i-am dat", a spus Becali la Pro X. Dintre acestia, Adrian Stoian si Florentin Matei au jucat cel mai putin pentru FCSB. Cei doi au venit in iarna si erau anuntati transferurile sezonului, dar au prins doar cateva minute in tricoul ros-albastrilor.In schimb, Raul Rusescu a venit in urma cu un sezon si a marcat 5 goluri pentru gruparea ros-albastra.Pe de alta parte, Filipe Teixeira a facut 38 de ani si Becali il considera prea batran pentru a mai face fata inca un sezon.C.S.