Becali da afara 4 jucatori de la FCSB intr-o singura zi - surse

Ziare.

com

Conform Gsp.ro , Becali a hotarat sa renunte la Claudiu Belu, Alexandru Stan, Lukasz Gikiewicz si Diego Salomao.Dintre acestia, Belu, Giekiewicz si Salomao abia au fost transferati la FCSB.Celor patru li s-a transmis ca vor fi trimisi sa joace in Liga 3 in cazul in care nu vor accepta sa-si rezilieze contractele.In acest sezon, Stan a bifat 46 de minute in tricoul lui FCSB si a fost trecut pe linie moarta.Salomao a prins 122 de minute, Gikiewicz a prins 207 minute, iar Belu 584 de minute.C.S.