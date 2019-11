Becali dezvaluie motivul real al plecarii lui Narcis Raducan: M-am blocat cand am vazut ce a declarat

Ziare.

Finantatorul ros-albastrilor a declarat ca a fost enervat la culme de faptul ca Narcis a spus ca fanii FCSB vor migra catre Steaua in cazul in care echipa Armatei va ajunge in Liga 1 "Nu si-a dat demisia, am reziliat contractul de comun acord. Asta nu inseamna ca vine MM, m-am blocat cand am vazut declaratiile lui Narcis, ca fanii vor migra catre Steaua Armatei daca vor promova in Liga 1. Declaratia asta pur si simplu m-a blocat. Sunt suparat pentru ca, de cand e la noi, nu a aparat clubul deloc, in sensul in care am fost dezavantajati de arbitri si el a spus ca arbitrajul a fost bun.Nu le lua apararea nici jucatorilor, nici clubului, de azi nu mai am nevoie de director sportiv. Cand am spus ca a fost penalty la Tanase, Narcis a zis ca e scos penalty-ul de Tanase, ca in Champions League nu se da asa ceva. L-am chemat la palat si am reziliat contractul cu el", a spus Becali pentru Sport.ro.Narcis Raducan a devenit director sportiv la FCSB la mijlocul lunii august, cand echipa se afla intr-o situatie foarte dificila.Rezultatele din ultima vreme au fost pozitive, insa Raducan a avut un rol destul de limitat intrucat Becali a continuat sa se implice masiv la echipa.Locul lui Raducan ar putea fi luat de Mihai Stoica , acesta dand tarcoale postului de ceva vreme.C.S.