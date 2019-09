Becali forteaza un jucator de top de la FCSB sa se retraga: I-am zis ca e ultimul lui meci

Ziare.

com

Finantatorul ros-albastrilor este nemultumit ca Mihai Pintilii s-a accidentat din nou si i-a transmis sa se lase de fotbal deoarece nu va mai juca la FCSB."Si asa vorbisem cu el si am zis ca e ultimul meci pe care vreau sa-l joci, adica sa ma ajuti. Intr-un fel, m-a ajutat, faptul ca nu am pierdut meciul asta e important sa stiti.Daca iar a recidivat, nu cred ca mai are...pai vin Nedelcu, Oaida, Ovidiu Popescu. Pai daca e capitan, il tinem in staff si asa nu avem secund, ne mai trebuie un secund si o sa-l tinem pe Pintilii secund si cu asta basta", a spus Becali la Digi Sport.Amintim ca FCSB si CFR Cluj au terminat la egalitate , scor 0-0, intr-un meci disputat pe National Arena In urma acestui rezultat, CFR Cluj ocupa primul loc, cu 21 de puncte, in timp ce FCSB este pe 9, cu 11 puncte.Etapa urmatoare, FCSB va intalni Academica Clinceni, iar CFR Cluj se va duela cu Gaz Metan Medias.C.S.